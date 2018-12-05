Şehitler Parkı’ndan 9 büst çalan 3 şüpheliden 2’si yakalandı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ve adliye görüntüleri

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-Büstün görüntüsü

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( ISPARTA -ÖZEL) - Büst hırsızlığı şüphelisinden pişkin savunma: "Ne çekiyorsun, suçlu mu var da çekiyorsun?" - Isparta'da parktan çaldıkları tunç yapım Türk büyüğü büstlerini Antalya’ya götürüp sattılar - Şehitler Parkı’ndaki Atatürk, Demirel ve Eldem dışındaki Türk büyüklerinin büstlerini çaldılar ISPARTA



- Isparta Demirköprü’deki 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda bulunan 12 Türk büyüğü büstünden 9’unu çaldığı öne sürülen 3 şüpheliden 2’si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikleri sırada, kendilerini görüntüleyen gazeteciye, "Ne çekiyorsun? Suçlu mu var da çekiyorsun?" demesi dikkat çekti. Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı bin 250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. İçerisinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' başlığı altında yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu. Parktaki 3 büste dokunulmadı Isparta Belediyesinin Demirköprü mevkiinde 2013 yılında inşa ettiği 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 12 Türk büyüğünden 9'unun büstü, geçtiğimiz ay çalındı. Olayda, parkın farklı noktalarında bulunan Mustafa Kemal Atatürk, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve diğer büstlerin yanındaki Halil Ethem Eldem büstlerine dokunulmaması ise dikkat çekti. Çalınan büstlerin 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesinde bulunan Mehmet Efe, Süleyman Acar, Muhsin Ertuğrul, Hasan Hilmi Dilmen, Hafız İbrahim Demiralay, Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar, Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı, Böcüzade Süleyman Sami Bey ve Osman Hamdi'ye ait olduğu öğrenildi. Büst hırsızlığı şikayetten 4 gün önce meydana gelmiş Geçtiğimiz 14 Kasım’da parktaki 12 bronz büstten 9'unun çalınmasıyla ilgili belediye yetkilileri tarafından yapılan şikayet sonrasında Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yapılan araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde, büst hırsızlığının 10 Kasım’da gerçekleştiği tespit edilirken, çalınan malzemelerin ise Antalya’ya götürülerek satıldığı ortaya çıkarıldı. Yapılan detaylı araştırmalarda, olayı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekiplerince kısa sürede tespit edildi. Hırsızlık şüphelisinden pişkin savunma: "Ne çekiyorsun, suçlu mu var da çekiyorsun?" Hırsızlık Bürosu ekipleri, Isparta’da dün düzenlediği operasyonda, şüphelilerden Selda K. (29) ve Yaşar G.’yi (48) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yaşar G.’nin kendisini görüntüleyen gazeteciye ise "Ne çekiyorsun, suçlu mu var da çekiyorsun?" demesi dikkat çekti. Öte yandan, tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

