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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
- Şehitler için lokum dağıtmak isterken saldırıya uğrayan üniversite öğrencilerinden açıklama

- Şehitler için lokum dağıtmak isterken saldırıya uğrayan üniversite öğrencilerinden açıklama

öğrencilerin slogan atması

Şehit Basın Açıklaması Şili Öğrenciler Saldırı 

-lokum dağıtması
-açıklamadan kısa detay
-genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Afrin'de kazanılan zafer ve 'Zeytin Dalı' harekatında şehit olan askerler için lokum dağıtmak isterken saldırıya uğrayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan öğrenciler açıklamanın ardından lokum dağıttı.
Afrin'de kazanılan zafer ve 'Zeytin Dalı' harekatında şehit olan askerler için lokum dağıtmak isteyen bir grup Boğaziçi Üniversite öğrencisi kendilerine tepki gösteren başka bir grubun saldırısına uğramıştı. Bunun üzerine yaklaşık 40 kişilik bir grup basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Açıklamanın ardından öğrenciler lokum dağıttı.
(MH- ÖY-
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