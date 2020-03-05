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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şehitler için dua edip, Türk Bayrakları ile Mehmetçiğe destek oldular

Şehitler için dua edip, Türk Bayrakları ile Mehmetçiğe destek oldular

Drone ile detay

Şehit Komando Hain Saldırı Öğrenciler Saldırı 

-Öğrencilerden detay
-bayraklardan detay
-sloganlardan detay

( KARABÜK )- Öğrenciler Türk Bayraklarını Mehmetçik için dalgalandırdı KARABÜK

- Karabük’te KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de başlattığı ‘Bahar Kalkanı’ harekatına Türk Bayraklarıyla destek vererek dua etti. Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısının ardından başlatılan ‘Bahar Kalkanı’ operasyonuna tüm illerde olduğu gibi Karabük’ten de destekler gelmeye devam ediyor. Bahaddin Gazi Yurdunda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırı koruma ve bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı operasyonda Mehmetçiğin yanında olduklarını gösterme için yurt binasına dev Türk bayrakları astı. ’Vatan sana canım feda’, ’Ne mutlu Türk'üm diyene’ sloganları atan öğrencilerin Türk Bayrağı çevresinde toplanması muhteşem bir görselin ortaya çıkmasını sağladı. Ayrıca İdlib'te rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda şehit olan askerlerin isimleri tek tek yurt duvarlarında yankılanırken, öğrenciler komando marşını okumayı da ihmal etmedi.
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