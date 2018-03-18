Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehitler anısına yürüyüş düzenlendi -KIRIKKALE

Şehitler anısına yürüyüş düzenlendi -KIRIKKALE

- Yürüyüşe katılanlardan görüntüler - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması Kırıkkale 'de şehitler anısına yürüyüş düzenlendiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Kırıkkale Belediyesince düzenlenen programda yaklaşık 4 bin kişi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda buluştu. Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan öncülüğündeki grup, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi'nden geçerek başlangıç noktasına geldi.Belediye Başkanı Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün şehitleri anma ve saygı yürüyüşünün 4'üncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Mesele vatan, bayrak, ezan olduğu zaman Kırıkkale halkının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:"15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda her zaman Kırıkkale liler hiç tereddüt etmeden biz hazırız dediler. Nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerden biri olan Kırıkkale , bugün de vatanına, milletine, ezanına, bayrağına ne kadar sahip çıktığını gösterdi. Bugünün çok özel bir anlamı var. Bugün sadece Çanakkale Zaferi'ni, şehitler günümüzü değil, Afrin zaferimizi de kutuluyoruz. Kahraman askerimiz bize bugün Afrin zaferini de hediye etti. Allah onlardan da razı olsun. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Programa katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kırıkkale bugün bambaşkaydı."Etkinlik, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

Şehit Şehitler Günü General Akkale Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı