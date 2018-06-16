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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Yüzbaşı’nın cenazesi askeri uçakla Erzurum’a getirildi

Şehit Yüzbaşı’nın cenazesi askeri uçakla Erzurum’a getirildi

Şehidin havaalanında törenle karşılanması

Şehit Yüzbaşı Şehit Yakınları Askeri Uçak Cenaze Namazı Terör Örgütü 

--ARŞİV-
-Şehit evinden detaylar
-Şehidin fotoğrafı

( ERZURUM ) ERZURUM

- Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesi askeri uçakla Erzurum’a getirildi.
Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı Ankara GATA’da şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesi (33) bugün akşam saatlerinde Askeri uçakla Erzurum’a getirildi.
Bekar olan şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesinin askeri havalimanındaki karşılanma törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı.
Törende şehit yüzbaşının yakınları güçlükle ayakta durabildi. Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesi yarın Narmanlı Cami’inde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karskapı Şehitliği’ne defnedilecek.
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