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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

- Şehit cenazesinin camiiye getirilişi

Şehit Yüzbaşı Şehit Yakınları Cenaze Namazı Teröre Lanet Terör Örgütü 

-- Yakınlarından detay
-- Protokolden detay
-- Genel detaylar

( ERZURUM ) -- Erzurum Bayramda şehidine veda etti ERZURUM

- Şırnak’ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı Ankara GATA’da bir haftadır tedavi gören Erzurumlu Yüzbaşı Yunus Çelebi dün sabah saatlerinde şehit oldu. Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33) öğle namazına müteakip İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın Narmanlı Camii'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kars Kapı şehitliğine uğurlandı. Bekar olan şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve İbrahim Aydemir, AK Parti Milletvekili Adayı Selami Altınok9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehit yakınları ve binlerce Erzurumlu katıldı.
Cenaze törende şehit yüzbaşının yakınları güçlükle ayakta durabildi. Törene katılan on binlerce Erzurumlu şehit için dua ederek teröre lanet okudu. (ST-ÖB)
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