Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit yakınlarından mezarlık ziyareti - SAMSUN

Şehit yakınlarından mezarlık ziyareti - SAMSUN

- Şehitlikten detay - Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin babası Orhan Yahşi'nin açıklamaları - Şehit babası Mehmet Altunoğlu ile röp.SAMSUN - Samsun Kıranköy Kabristanlığında bulunan Garnizon Şehitliği, şehit aileleri ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek dualar edildi.Geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin babası Orhan Yahşi, annesi Nazmiye, eşi Yasemin ve 4 yaşında ki kızları Miray babasının ziyaret etti.

Şehit Hastane Taciz Ateşi Şehit Aileleri Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
Kadın subay çocukların yüzünü güldürdüKadın subay çocukların yüzünü güldürdü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı