Şehit yakınlarından mezarlık ziyareti - SAMSUN

- Şehitlikten detay - Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin babası Orhan Yahşi'nin açıklamaları - Şehit babası Mehmet Altunoğlu ile röp.SAMSUN - Samsun Kıranköy Kabristanlığında bulunan Garnizon Şehitliği, şehit aileleri ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek dualar edildi.Geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK üyelerinin taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mete Yahşi'nin babası Orhan Yahşi, annesi Nazmiye, eşi Yasemin ve 4 yaşında ki kızları Miray babasının ziyaret etti.