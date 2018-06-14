Şehit yakınlarından mezarlık ziyareti - ÇANKIRI

- Şehit yakınlarından mezarlık ziyareti - Kur'an - ı Kerim okunması - Dua edilmesi - Şehit mezarlıklarına karanfil bırakılması - Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke'nin konuşmasıÇANKIRI - Çankırı 'da şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.Gün boyu şehitliğe gelen aileler, çocuklarının mezarları başında Kur'an - ı Kerim okudu, dua etti. Çankırı Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, arife gününde şehitlerinin yanında olduklarını söyledi.
Kendi ailelerini ziyaret etmeden şehitleri ziyarete geldiklerine işaret eden Teke, "Şehitler hakkındaki ayet doğrultusunda biz de vatanın bütünlüğü uğruna şehadete koşan aslan parçalarının bayramını kutlamak, hayır dualarında bulunmak amacıyla şehitliğimize geldik." diye konuştu. Şehit ailelerinin buruk bir bayram geçireceklerini vurgulayan Teke, şunları kaydetti:"Şehitler ölmez, onlar bu vatan için kutsal değerdir. Aileleri buraya geldi, kimileri ağladı, kimileri dua etti, acılarını tazeledi. Şehit aileleri yarın bayram yapacak ama buruk bayram yapacak. Şehit yavruları ile bayramlaşacaklar, geçmişteki hatıralarını tazeleyecekler. Şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Bu güzel cennet vatanda yaşıyorsak onlar sayesindedir. Şehit aileleri dimdik ayakta, 'vatan sağ olsun' diyebiliyor."Şehitlik ziyaretine Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt da katıldı.