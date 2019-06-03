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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Şehit yakınları bayram arifesinde şehitliğe koştu

- Şehit yakınları bayram arifesinde şehitliğe koştu

- Genel ve detay görüntüler

Şehit Yakınları Şehitlikler Emekli Albay Mezar Taşı Gözyaşı 

-- Röportajlar

( İZMİR ) İZMİR

- Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınları şehitliklere koşarak dualar etti, mezarlıkları yıkadı. Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler yine doldu taştı. İzmir Kadifekale Hava Şehitliğine akın eden şehit yakınları, gözyaşı döktü, dualar okudu, mezarları yıkadı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tüm yurtta olduğu gibi İzmir’de de şehitliklere akın eden şehit yakınları, kabirlere çiçekler bırakarak dua etti. Yakınlarının mezarlarını sulayıp çiçek bırakanlar, gözyaşları içinde dua etti. Kimi şehidinin başında Kur’an okurken, kimi de mezar taşını uzun uzun okşayarak hasret giderdi. Ramazan Bayramı arifesinde teamüller gereği kabristan ziyaretlerinde bulunduğunu ifade eden emekli albay Serdar Arıncı, şehitlikte hiçbir yakını olmamasına rağmen her bayram arifesinde ziyarette bulunduğunu söyledi.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için toprağa verdiğimiz bu evlatlarımızı önemli günlerde de anarak ailelerinin yalnız olmadığının bilinmesini istiyoruz” diyen Arıncı, “Özellikle PKK terörü adına 15 Ağustos 1984 akşamı saat 21.35’de Eruh ve Şemdinli baskınıyla hayatını kaybeden, PKK’nın şehit ettiği ilk asker olan Süleyman Aydın’ın da anısına ilk şehidimize sahip çıkarken son şehidimize de sahip çıkacağımızı herkes bilsin istiyorum. Şehitlikte hiçbir yakınım yok. Milli geleneğimiz gereği şehitlerimizi anarak dualarımızı göndermek amacıyla geldik. Her arife günü bulunduğum yerdeki şehitliği ziyaret etmeyi gelenek haline getirdim” dedi.
Konya’dan ziyarete geldiği oğluyla birlikte şehitlik ziyaretine geldiklerini ifade eden Sare Arıncı ise “Buraya gelince daha çok duygulandım. Allah mekanlarını cennet etsin, ailelerine sabırlar versin” diye konuştu.
(AG-
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