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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Uzman Onbaşı Armağan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Şehit Uzman Onbaşı Armağan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Cenaze töreninden detaylar

Hastane Alabalık Ağır Yaralı Kız Kardeş Saldırı 

-Cenaze Namazı
-Kalabalıktan drone görüntüsü

( DENİZLİ - DRONE) DENİZLİ

- İdlib’de yürütülen ‘Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Denizlili Uzman Onbaşı Armağan Akman’ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonrası Uzman Onbaşı Armağan Akman (23) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Akman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Dün gece saatlerinde şehidin cenazesi Çardak Havalimanı’na getirildi.
Bu sabah ise Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın cenazesi, helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi.
Ardından şehit için Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde tören düzenlendi.
23 yaşındaki Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın cenaze törenine kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, Denizlisporlu futbolcular, teknik heyet, yakınları, sevenleri ve binlerce Denizlili katıldı.
Kalabalık camii avlusuna sığmadı.Şehidin annesi Gülseren Akman ve kız kardeşi bir an olsun tabutun başından ayrılmadı. Baba Suat Akman, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını il müftüsü Mehmet Aşık kıldırdı.Kılınan cenaze nam
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