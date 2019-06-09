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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Sağlam için mevlit okutuldu

Şehit Uzman Çavuş Sağlam için mevlit okutuldu

- Mevlit programından detay görüntüler

Hastane General Çatışma Şehit Babası Teröristler 

-- Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’den görüntü
-- Yemek masasından görüntü

( VAN ) VAN

- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Uğur Sağlam’ın şahadetinin birinci yılında memleketi Van’ın Erciş ilçesinde mevlit okutuldu. Lice'de 24 Mayıs 2018 tarihinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Sağlam için mevlit programı düzenlendi.
Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Hazreti Ömer Camisinde ikindi namazı sonrası düzenlenen programa Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, askeri ve sivil erkan, çok sayıda güvenlik korucusu ile vatandaşlar katıldı.
Mevlidin ardından şehit babası Yaşar Sağlam tarafından davetliler onuruna yemek ikramında bulunuldu.
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