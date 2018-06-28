Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın son yolculuğuna uğurlanması havadan görüntülendi

-cenazeden görüntü

-cenazeye katılanlardan görüntü

-cenaze namazının kılınması

-şehidin fotoğrafları



( BURSA -TOPLU)- Uzman Çavuş İsa Özkan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı BURSA



- Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı'nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ı binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı. Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesi Engizek Dağı'nda şehit olan Bursalı Uzman Çavuş İsa Özkan'ı binlerce kişi memleketi Bursa Büyükorhan ilçesinde son yolculuğuna uğurladı. 25 yaşındaki İsa Özkan'ın Yenişehir Havalimanı'na dün gece askeri uçakla getirilen cenazesi daha sonra memleketine götürüldü. Öğle saatlerinde Şehit İsa Özkan'ın naaşı Orhan-ı Kebir Camisi'ne getirildi.

Burada binlerce kişinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri katıldı.

Halil ve Fatma Özkan çiftinin 5 çocuğundan biri olan Uzman Çavuş İsa Özkan, Büyükorhan ilçesi Gedikler Mahallesi’nde toprağa verildi.

Cenaze öncesi CHP Bursa İl Başkanlığı’nın çelengi vatandaşlar tarafından parçalanmıştı.

