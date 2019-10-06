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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

Şanlıurfa

Şehit Hastane General Cenaze Çağa 

-Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı
-şehit tabudundan detay
-hava alanına getirilişi
-törenden detay
-şehidin uçağa konulması
-genel detay

( ŞANLIURFA ) -- Şehit Türk memleketine uğurlandı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da askeri aracın tır ile çarpıştığı kazada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk'ün naaşı, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle memleketine gönderildi. Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk'ün cenazesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak cenaze nakil aracıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.
Havalimanında düzenlenen törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak uçağa konuldu. Şahidin naaşı okunan dualarla memleketi Tokat'a uğurlandı. Törene, şehidin yakınları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile askeri erkan katıldı.
Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk ‘un geçen yıl evlenen eşi Kezban Türk'ün 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Kazada 14 asker yaralanmıştı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Taşlıhöyük mevkisinde dün, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı JÖH timini taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 15 asker yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan yaralılardan Uzman Çavuş İsmail Türk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu. (AHK-SD-
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