Şehit Uzman Çavuş İnan son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL
- Cenaze töreniKarabük'te cezaevi nakil aracının devrilmesi - Karabük'te cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu şehit olan, Uzman Çavuş İnan için Pendik'te tören düzenlendiİSTANBUL (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu şehit olan, Uzman Çavuş Oğuz İnan Pendik'te düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğrlandı.Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami'de düzenlenen törene şehit İnanın'ın babası Musa (82), eşi Esra, kızı dilara (20) oğlu Arda (14), Vali Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, askeri errkan ve emniyet mensupları katıldı. Şahin ve Uysal törene katılan şehitin yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.Burada kılanan cenaze namazının ardından şehit Oğuz İnan'ın tabutu top arabasına yüklendi.Kortej eşliğinde cenaze arabasına götürülen şehit eşini son yolculuğuna uğurlayan Esra ve çocukları ile yakınları askeri yetkililer tarafından tesilli edildi.Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan, burada düzenlenen törenin ardından Kavakpınar Koca Mezarlığı'na defnedildi.Öte yandan, evli 2 çocuk babası İnan'ın 1995'de göreve başladığı ve son olarak Safranbolu'da görev yaptığı öğrenildi. - OlayKarabük'ün Yenice ilçesi Yazıköyü mevkisindeki ormanlık alanda dün cezaevi nakil aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüsü de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Araçta bulunan biri rütbeli 13 asker ile mahkum da yaralanmıştı.