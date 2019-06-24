Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın silah arkadaşlarından duygulandıran paylaşım

Şehit Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın silah arkadaşlarından duygulandıran paylaşım

Şehit Baştan'ın görüntüsü,

Sosyal Medya Şehit Teröristler 

-Şehit Baştan'ın konuşması,
-Genel detay
-Arşiv Görüntüler

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'in Eruh ilçesinde 19 Haziran 2018'de PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan’ın silah arkadaşları onu unutmayarak kendi çektiği videoyu paylaştı. Şehidin son görüntülerinde, "JÖH'ler karadan kobralar havadan, balta girmemiş ormanlara JÖH girer arkadaşlar buda böyle bilinsin yani " dediği duyuldu. Görüntüyü sosyal medyadan paylaşan Siirt Dadaşlar Jandarma Özel Harekat birliği şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ı yad ettiler.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı