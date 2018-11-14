Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit topçu er İbrahim Özkur için mevlit okutuldu

Şehit topçu er İbrahim Özkur için mevlit okutuldu

Kaymakam gelişi görüntü

Şehit Camii Gesi 

-Camiden ve taziye evinden görüntü
-Dualardan görüntü
-Yemekten görüntü
-ARŞİV

( MUŞ ) - MUŞ

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur için Varto ilçesi Leylek köyü camiinde mevlit okutuldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe üs bölgesinde kaza sonucu meydana gelen patlamada 6 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Topçu Er İbrahim Özkur için bu gün öğle namazını müteakiben Leylek köyünde mevlit okutuldu. Mevlid program verilen yemekle sona erdi. Mevlit törenine Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Garnizon Komutanı Ahmet Anzarlı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İl Müftü Alaettin Bozkurt, Varto İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun, ilçe müftüleri, imamlar, kamu kurum amirleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.
(FÇ-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı