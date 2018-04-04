Şehit savcının adı memleketinde yaşatılacak - MERSİN
- Şehit savcının adının verildiği konferans salonundan görüntü - Şehit Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz'ın konuşması - Mustafa Ercan'ın konuşması - Kurdele kesilmesiŞehit savcının adı memleketinde yaşatılacak - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında DHKP - C tarafından 3 yıl önce şehit edilen Kiraz'ın adı, Mersin Adliyesindeki konferans salonuna verildi - Şehit Kiraz'in babası Hakkı Kiraz:Bir Mehmet gider, bin Mehmet Selim daha doğar"MERSİN (AA) - İstanbul Adalet Sarayındaki terör saldırısında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı, memleketi Mersin 'deki adliyede yaşatılacak. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Adalet Sarayındaki terör saldırısında DHKP - C tarafından 3 yıl önce şehit edilen Kiraz'ın adı, Mersin Adliyesindeki konferans salonuna verildi. Şehit Kiraz'in babası Hakkı Kiraz, adliyede düzenlenen törende, kendisinin de bir dönem Mersin Adliyesinde görev yaptığını hatırlatarak, "Bir zamanlar çalıştığım adliyenin konferans salonuna oğlumun isminin verilmesi çok güzel." dedi. Kiraz, çocuk sahibi olmanın Allah'ın bahşettiği en büyük lütuflardan biri olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:"Ama bir bakıyorsunuz ki bir gün evinizde otururken televizyondan bir alt yazı geçiyor. Çağlayan Adliyesindeki çalışma odasında iki terörist tarafından oğlunuz rehin alınmış. O günki o görüntüler, manzara insanın içini parçalıyor. Fakat inanır mısınız Allah da sabrını ona göre veriyor eğer siz Allah'a güveniyorsanız. Ben eşime baktım, o bana baktı 'Ne yapabiliriz?' diye. Bugün yapılacak hiçbir şey yok. Bizim dua etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Bu insanların şahsımıza bir kasıtları yok. Olsa olsa bizim üzerimizden yüce devletimize bir saldırıdır."Kiraz, davetten dolayı duygulandığını belirterek, şunları söyledi:"Şu anda yanımda yok. Artık telefon açmıyor, 'Baba ne yapıyorsun, sana ne alayım, sen neredesin?' demiyor. Hep ruhu bizimle. Ama Allah sizlerden razı olsun. Sizler de onu unutmuyorsunuz, bizi buralara çağırıyorsunuz. Olsun varsın, öyle olsun. Allah büyüktür. Bir Mehmet gider, bin Mehmet Selim daha doğar. Allah siz kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet versin. Bir tarafı böyle. Acı da olsa, üzüntü, keder de olsa eğer bu memleketin, vatanın, milletin bekası söz konusu ise biz şerbet gibi yutarız, acıdır da demeyiz velev ki zehir dahi olsa elhamdülillah." Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan da Kiraz ile şehit edilen diğer hakim ve cumhuriyet savcılarını tek tek andı.Şehit Kiraz ile aynı üniversitede aynı dönemlerde eğitim gördüklerini, kısa bir tanışıklıklarının bulunduğunu belirten Ercan, "Kendisini çok yakından tanıma şansım olmadı maalesef ama şunu söyleyebilirim ki meslektaşlarımızdan kendisini tanıyan herkesin bu meslekte en iyi ilk 10 kişi arasında sayacağı anlayışlı, çok çalışkan, namuslu, dürüst ve vatan sevdalısı bir kardeşimizdi. Kendisinden geriye kalan iki evladı, bizim evlatlarımızdır. Devletimiz sonuna onlara sahip çıkacaktır." dedi. Ercan olay gecesinde baba Kiraz ile bir araya geldiklerini anlatarak, kendisinin sergilediği metaneti kendisinin dahil birçok kişinin gösteremeyeceğini vurguladı.Konuşmaların ardından Ercan, baba Kiraz ve Mersin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci tarafından konferans salonunun açılışı yapıldı.Açılışa başsavcı vekilleri, ağır ceza hakimleri ve cumhuriyet savcıları da katıldı.