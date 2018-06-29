Şehit savcı Selim Kiraz soruşturmasında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi



- DHKP-C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada 4'ü tutuklu 9'u firari 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Mahkeme, ilk duruşmanın 22 Kasım'da görülmesine karar verdi. DHKP-C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 4'ü tutuklu 9'u firari 14 şüpheli hakkkında geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerinde İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi incelemesini tamamladı. İddianamenin kabulünü ve ilk duruşmanın 22 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde yapılmasına karar veren mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Cengiz Özel, Mithat Öztürk, Murat Canım ve Mustafa Koçak'ın tutukluluk halinin devamına firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu hakkında yakalama kararının devamına hükmetti. İddianameden Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede şüpheliler Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu'nun "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs " ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenilmişti. İddianamede, bu şüphelilerin ayrıca, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından da 7,5 yıldan 25,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Diğer şüpheliler Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bu şüphelilerin ayrıca, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım" suçlarından 28 yıl ile 48,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları da istenmişti. İddianamede, diğer şüpheliler Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk hakkında ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi cezası talep edilmişti.

