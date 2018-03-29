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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Savcı Kiraz için hatıra ormanı oluşturuldu - MUĞLA

Şehit Savcı Kiraz için hatıra ormanı oluşturuldu - MUĞLA

- Fidan dikiminden görüntüler - Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz'un konuşması Muğla 'da şehit Savcı Kiraz için hatıra ormanı oluşturuldu - Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz:"Bütün terör örgütleri şunu bilecekler ki; bu memlekette Mehmet Selim Kirazlar tükenmez. Mehmet Selim Kiraz şehit edilmekle, hakimlerin, savcıların, kamu görevlilerinin korkutulması mümkün değildir"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına hatıra ormanı oluşturuldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda, Düzeyn mevkisinde oluşturulan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Ormanı'na 600 fidan dikildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, fidan dikim töreninde, hem vatan toprağını yeşillendireceklerini hem de şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın anısına hatıra ormanı oluşturacaklarını belirtti.
Yaşanan olayın kendilerini yıldıramayacağını vurgulayan Yavuz, "Bütün terör örgütleri şunu bilecekler ki; bu memlekette Mehmet Selim Kirazlar tükenmez. Mehmet Selim Kiraz şehit edilmekle, hakimlerin, savcıların, kamu görevlilerinin korkutulması mümkün değildir. Biz bir ölür, bin diriliriz." dedi.

Şehit Terör Saldırısı Fidan Dikim Töreni Kamu Görevlileri Saldırı 

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