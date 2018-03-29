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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Savcı adına Muğla’da hatıra ormanı

Şehit Savcı adına Muğla’da hatıra ormanı

şehit savcı mehmet selim kiraz hatıra ormanı panosu

Cumhuriyet Hükümlüler Mehmet Selim Kiraz Teröristler Kamu Görevlileri 

-fidan dikimi
-muğula cumhuriyet başsavcısı ilyas yavuz konuşma
-fidan dikimi detay
-şehit savcı mehmet selim kiraz yazısı önünde toplu görüntü
-Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz arşivi

( MUĞLA )- Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 2015 yılında İstanbul Adliyesinde teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz adına hatıra ormanı oluşturdu. MUĞLA

- Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Menteşe ilçesi Düzeyn mevkisinde Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikim törenine Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, hakim ve savcılar, denetimli serbestliğe tabi hükümlüler ve kamu kurum müdürleri katıldı.
İstanbul’da 2015 yılında teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına oluşturulan hatıra ormanına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden temin edilen 600 adet fidan dikimi töreninde konuşan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, orman sevgisini ve ormanın değerini ifade eden Fatih Sultan Mehmet Han’ın ‘Her kim ki ormanımdan dal keserse kolunu keserim, ağaç keserse başını keserim’ sözlerini hatırlattı. Başsavcı Yavuz, “Denetimli serbestliğe tabi tutulmuş arkadaşlarımız ile birlikte inşallah biraz sonra 600 fidanı toprak ile buluşturacağız. Bu alana 31 Mart 2015 tarihinde teröristlerce şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın isminin verilmesi bizim açımızdan ayrı bir güzelliktir. Bütün terör örgütleri şu bilsinler ki, bu memlekette Mehmet Selim Kiraz’lar bitmez ve tükenmez. Mehmet Selim Kiraz’lar şehit edilmekle, hakimlerin savcıların, kamu görevlilerinin korkutulması mümkün değildir. Bizim sloganımızdır. ‘Bir ölür, bin diriliriz’ Bu tür faaliyetler hiçbir zaman bizim aşkımızı, şevkimizi kırmaz, kırmayacaktır” dedi.
Konuşmaların ardından Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanına 600 adet dişbudak ve kara servi fidanı dikildi.
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