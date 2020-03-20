Şehit Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı (2) - SİVAS
- Maske ile cenazeye gelen vatandaşlar - Şehit Ramazan Nayir'in naaşının getirilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması - Cenaze namazının kılınması - Şehidin son yolculuğuna uğurlanmasıSİVAS - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım