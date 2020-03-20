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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Şehit Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı (2) - SİVAS

Şehit Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı (2) - SİVAS

- Maske ile cenazeye gelen vatandaşlar - Şehit Ramazan Nayir'in naaşının getirilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması - Cenaze namazının kılınması - Şehidin son yolculuğuna uğurlanmasıSİVAS - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir son yolculuğuna uğurlandı. (2)

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