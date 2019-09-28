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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi - ANKARA

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi - ANKARA

- Urla'da hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın cenazesi - Şehit naaşının hastaneden alınışı ve camiye getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Cenazeye katılanların görüntüleriŞehit polis memurunun cenazesi Ankara 'da toprağa verildi - İzmir'de hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın cenazesi memleketi Ankara 'da defnedildiANKARA (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara 'da toprağa verildi.
Beypazarı'na dün getirilen şehidin naaşı, Hatice - Cemil Ercan Camisi'ne götürüldü.Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi, akraba ve yakınlarıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da katıldı.
Şehidin 5 yaşındaki kızı Nehir Ayşe'nin cenaze töreni sırasında "Baba gitme ne olur." diye ağladığı görüldü.
Burada İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, araca konularak şehitliğe getirildi.
Dua edildikten ve helallik alındıktan sonra şehit polis memuru Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi.
İzmir'in Urla ilçesinde önceki gün hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Serkan Çağlayan, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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