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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit polis memuru Çavdar son yolculuğuna uğurlandı (2) - TRABZON

Şehit polis memuru Çavdar son yolculuğuna uğurlandı (2) - TRABZON

- Şehidin cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılması ve taziyede bulunması - Şehit yakınlarından detaylar - Kur'an - ı Kerim tilavetiŞehit polis son yolculuğuna uğurlandı - Trabzon 'un Maçka ilçesindeki kazada şehit olan polis memuru Yunus Çavdar'ın naaşı, memleketinde toprağa verildi - Törene, İçişleri Bakanı Soylu da katıldıTRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde polis aracının dereye devrilmesi sonucu şehit düşen olan polis memuru Yunus Çavdar'ın naaşı defnedildi.Çavdar için Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin annesi Meryem, babası İlyas, eşi Tuğba Büşra Çavdar ve kardeşlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Yücel Yavuz, Giresun Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, diğer ilgililer, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.
Şehidin yakınlarına taziyelerini ileten Bakan Soylu, kılınan cenaze namazında şehidin babası İlyas ve kardeşi Eyüp Çavdar ile saf tuttu.Şehidin cenazesi, Yeniköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Ekip aracının dereye yuvarlandığı kazada polis memuru İzzet Kazaz yaralanmıştı. Akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Polis Aracı Kabristan General Polis Memuru Cenaze Namazı 

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