Şehit polis Birol Öztekin için mevlit programı düzenlendi

-Protokol ve öğrencilerden detay

-Şehit polis Birol Öztekin resmini yakalarına asmaları

-Lise öğrencilerin dua etmesi

-Lise öğretmeninin konuşması

-Lise öğrencisinin Kuran okuması

-Lise öğrencilerinin Şehit polis Birol Öztekin resmini çizmesi

-Emniyet Amirinin konuşması

-Şiir okunması

-Türkiye Gazi ve Şehit Yakınları Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar röportajı

-Şehit Polis Birol Öztekin slayt gösterimi

-Lokum ve bisküvi dağıtılması

-Okuldan detay

-Şehidin fotoğrafı



( BATMAN ) BATMAN



- Batman’da şehit olan polis memuru Birol Öztekin için mevlit ve anma programı düzenlendi.

Batman’da 28 Kasım 2018’de şehit olan polis memuru Birol Öztekin için Türkiye Gazi ve Şehit Yakınları Vakfı tarafından mevlit ve anma programı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, emniyet teşkilatı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında Kur’an-ı Kerim okutulduktan sonra şehidin fotoğraflarıyla slayt gösterisi yapıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından şiir okundu. Vakfın Batman Şube Başkanı Ömer Dündar, “4 yaşında canlı kalkan olarak kullanılan bir çocuğu kurtarmak adına kendi çocuğunu yetim bırakan Şehit polis Birol Öztekin’in oğlunun eğitim gördüğü şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi'nde bir anma programı düzenledik. Bugün burada toplanan kardeşlerimize şehit ve gazinin önemini anlattık bu vatanın bu vatan topraklarının şehitlerimizin bizlere emaneti olduğunu vurguladık ve şehidi sevmenin vatanı sevmektir eş değer olduğunu şehidini sevenin vatanı sevmesini gerektiğini arkadaşlarımıza anlattık” dedi.



