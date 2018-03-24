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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Piyade Üsteğmen Usta son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA

Şehit Piyade Üsteğmen Usta son yolculuğuna uğurlandı - ANKARA

- Şehidin tabutun başında askerlerin nöbet tutması - Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın gelişi - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın gelişi - Cenaze namazının kılınması - Şehidin top arabasında götürülmesiŞehit Piyade Üsteğmen Usta son yolculuğuna uğurlandı - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit düşen Usta'nın naaşı düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildiANKARA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu.Şehidin eşi Saide, annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ile diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.Usta'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrılırken baba Canpolat Usta şehit oğluna "asker selamı" verdi.Şehidin 2,5 yaşında kızı Miray da yakınlarının kucağında, babasının son yolculuğuna uğurlanışını izledi.Usta'nın naaşı Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene şehidin yakınları, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekilleri, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören Uttu 

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