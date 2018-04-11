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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Piyade Onbaşı Sarıtaş son yolculuğuna uğurlandı - AFYONKARAHİSAR

Şehit Piyade Onbaşı Sarıtaş son yolculuğuna uğurlandı - AFYONKARAHİSAR

- Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Cumali Sarıtaş'ın naaşının getirilişi - Şehit Sarıtaş'ın yakınlarının ağlamasından detaylar - Şehit Sarıtaş'ın cenaze namazının kılınması - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın cenazeye katılma görüntüsü - Şehit Cumali Sarıtaş'ın naaşının götürülmesi - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kazaen uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Sarıtaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar 'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi - Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Bak da katıldıAFYONKARAHİSAR (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kazaen uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Cumali Sarıtaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar 'ın Emirdağ ilçesinde defnedildi.Şehit Sarıtaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Emirdağ ilçesine bağlı Balcam köyüne getirildi.
Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.Tabuta sarılarak gözyaşı döken anne Emine Sarıtaş'ı, yakınları teselli etti. Metanetli olduğu gözlenen şehidin babası Arif Sarıtaş, oğlunun tabutu başındaki resmini öptü. Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun, köy meydanında kıldırdığı cenaze namazının ardından Sarıtaş'ın naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, Ali Özkaya, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ve vatandaşlar katıldı.

Başsağlığı Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Karahisar Gözyaşı 

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