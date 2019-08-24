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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Şehit özel harekat polisi tekbirlerle memleketine uğurlandı

Törenin yapıldığı alan

Şehit Yakınları Cenaze Aracı Harekat Polisi Şehit Polis Özel Harekat Polisleri 

-Törene katılanlar
-Şehit cenazesinin tören alanına getirilişi
-Arkadaşlarının tekbir çekerek tabutu taşıması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan polis memurlarından Ali Uçar silah arkadaşların omuzlarında tekbirlerle taşınıp memleketi Hatay'a uğurlandı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde nöbet yerine giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı. Şehit olan polis memurlarından Ali Uçar için Diyarbakır Özel Harekat Şubesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Düzenlenen törene Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehit yakınları ile çok sayıda özel harekat polisi katıldı.
Törende şehit polis memuru Ali Uçar'ın naaşı cenaze aracından indirildikten sonra tören alanına getirildi.
Burada öz geçmişi okunun Ali Uçar için duaların yapılmasının ardından cenaze şehidin silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde araca kadar taşındı. Cenaze toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a uğurlandı. Şehit olan polis memuru Akın Çelebi için ise daha sonra tören düzenlenerek memleketine uğurlanacağı öğrenildi.
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