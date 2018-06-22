Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit öğretmenin adı verilen gezici okul öğrencilerle buluştu

Şehit öğretmenin adı verilen gezici okul öğrencilerle buluştu

Öğrencilerin eğitim görmesi

Şehit Öğretmen Okul Öncesi Eğitim Öğrenciler Teröristler 

-Gezici okulun görüntüsü
-Genel ve detay

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Teröristlerce şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenin adı verilen gezici okulda 7 gün boyunca çocuklar buluştu. Terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenin adı, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla yaptırılan iki Gezici Anaokuluna verildi.
Anasınıfı şeklinde dizayn edilen gezici okullar 7 gün boyunca mahalleri gezerek, çocuklara eğitim verdi. Öğretmenler eşliğinde yapılan eğitimlerde çocuklar hem bir şeyler öğrenirken, hemde oyuncaklarla oynayarak güzel vakit geçirdi. Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulunun çocuklar için özel dizayn edildiğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, “Gezici Anaokulumuzun içi, bir anaokulunda olması gereken tüm araç ve gereçlerle donatıldı. Ardından çocuklarımızla tanıştırdık. Özellikle birtakım zorluklar nedeniyle anaokuluna gidemeyen, okul öncesi eğitim alamayan çocuklarımızın bulunduğu kenar mahallelerimizdeki çocuklarımız faydalandı” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı