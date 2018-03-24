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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Muratdağı'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Muratdağı'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi

Şehit Muratdağı'nın naaşının hastane morguna getirilişi

Şehit Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

-Detay

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesi 58 gün sonra memleketi Kayseri'ye getirildi.
TSK tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun 4’üncü gününde şehit olan ancak naaşına ulaşılamayan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesine 58 gün sonra ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi.
Erkilet Havaalanında protokol üyeleri, ailesi, yakınları, askeri erkan ve emniyet personeli tarafından karşılanan Muratdağı'nın naaşı, Eğitim Araştırma Hastanesi Seyyid Burhaneddin binası morguna kaldırıldı. Şehit Muratdağı'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakiben Kalemkırdı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'ne defnedilecek.
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