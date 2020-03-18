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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Müdür Yardımcısı Turan'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

Şehit Müdür Yardımcısı Turan'ın naaşı memleketi Elazığ'a getirildi

havalimanında şehidin naaşının alınması

Hain Saldırı Cenaze Aracı Teröristler Saldırı Servis Aracı 

-il protokolü ve ailesi detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Ağrı’da 16 gün önce düzenlenen hain saldırıda ağır yaralanıp dün akşam şehit olan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın naaşı memleketi Elazığ’a getirildi.
2 Mart’ta Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait servis aracına teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 çocuk babası Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'da yaralanmıştı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altında olan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu. Şehit Turan’ın naaşı bugün uçakla memleketi Elazığ’a getirildi.
Şehidin naaşını Havalimanında ailesinin yanı sıra, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8’nci Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbeddin Demirdağ, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Gümrük çalışanları ve emniyet personelleri karşıladı. Uçaktan alınıp cenaze aracına konulan şahidin naaşı Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze töreninin yarın Maden ilçesinde yapılacağı bildirildi.
(MK-HİV-
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