Şehit kızı Gülay Demir sözleriyle AK Parti grup toplantısında ayakta alkışlandı

-Gülay Demir'in konuşması

-Sivil şehit Demir'in cenazesinin defnedilmesi ve Gülay Demir'in ağıtları

-şehidin mezarından detay



( ANKARA - TOPLU)Cumhurbaşkanı Erdoğan:- “Gülay kızımızın bir baba yarası var. Bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden, her şehirden, her meşrepten yüzlerce kardeşi de var” ANKARA



- Mardin Nusaybin’de teröristler tarafından sınır ötesinden atılan bomba ile şehit edilen Mehmet Şirin Demir’in kızı Gülay Demir, yaptığı konuşma ile AK Parti grup toplantısında ayakta alkışlandı. “Gülay kızımızın bir baba yarası var. Bu salonda onun yarasına yarenlik eden yüzlerce kardeşi de var” Barış Pınarı Harekatı başladığında teröristlerin korkaklıklarını gösterdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu’nun karşısına çıkmaya cesaret edemeyen hainlerin sivilleri hedef aldığını, bu saldırılarda 22 sivil vatandaşın şehit olduğunu, 189 vatandaşın da yaralandığını söyledi.



Mardin Nusaybin’de sınır ötesinden atılan bomba ile şehit edilen Mehmet Şirin Demir’den bahseden ve kürsüde duran saksıdaki toprağın onun kabrindeki topraktan alınarak kızı tarafından kendisine getirildiğini belirten Erdoğan, şehit Mehmet Şirin Demir’in kızı TRT Kürdi çalışanı Gülay Demir’i kürsüye çağırdı. Erdoğan, “Esnaf olan Mehmet kardeşimiz sınır ötesinden atılan bir havan mermisi ile yaralananlara yardım ederken ikinci havan mermisinin hedefi olmuş ve şehadet mertebesine erişmiştir. Bu vesile ile sivil, güvenlik görevlisi ve Suriye Milli Ordusu mensubu tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Mehmet kardeşimiz şehadetinden bir süre önce kızı Gülay’a bir çiçek hediye etmişti. Gülay kızımıza babası şu ifadeyi kullanmış, Gülay’da bana bunu söyleyince gerçekten burada bir dervişlik yatıyor demiştim, o ifade de çok anlamlıydı, ‘yarası olmayanın yâri olmaz.’ Gülay kızımızın bir baba yarası var. Bu salonda onun yarasına yarenlik eden her kökenden, her şehirden, her meşrepten yüzlerce kardeşi de var. Gülay kızımız görevi gereği gittiği 81 vilayetimizden aldığı topraklara babasının mezarından getirdiği toprağı da ilave ederek gözü gibi baktığı çiçeği bize hediye etti. Kızımız 81 vilayetten bu toprağı toplarken babası ona ‘bu ülkenin her yeri senin memleketin, vatanına, bayrağına sahip çık’ diye nasihat etmişti. Biz de şehidimizin ve onun biricik kızının emaneti olan birliğimizin, beraberliğimiz, kardeşliğimizin sembolü gördüğümüz bu çiçeği evimizin ve kalbimizin en müstesna yerine yerleştirdik” dedi.

Kürsüde bir konuşma yapan Gülay Demir, “Kürt çocukları üzerinden senelerce tiyatrolar yapıldı, filmler çevrildi. Ama artık bilmelidirler ki, o tiyatrolarda perdeler kapandı, filmler vizyona artık girmiyor. Kürt çocukları kendi senaryoları ile kendi senaryoları ile kendi filmlerinin kahramanı oluyorlar. Ben Türkiye’nin incisi Mardin’de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 ilin her toprağı benim memleketim. Türk Bayrağı altında okudum. Bilmiyorum ne kadarına gücüm yeter ama nefes aldığım süre boyunca babamın bana öğrettiği bütün ilkeleri uygulayacağıma söz veriyor. Babamdan bir çok şey öğrendim, yaram var, elhamdülillah yarama yarenlik edenler de var. Ondan en çok teşekkür etmeyi, affetmeyi öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın bir insanın canını almak kadar günah olduğunu babamdan öğrendim. Ben bugün buradan bütün cesur şehit çocuklarına babalarının ardından ayakta durmayı başarabilen yiğit kızlara selamlarımı gönderiyorum. Mazlumlar için inşirah var, zalimler için yaşasın cehennem” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Biz de zalimler için yaşasın cehennem diyerek yolumuza gayretle devam edeceğiz. Gülay bu güzel çiçeği saklamaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda AK Partiye katılan 5 belediye başkanına rozetlerini taktı. (DY-



loading...