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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit Kaymakam Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı - MARDİN

Şehit Kaymakam Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı - MARDİN

- Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün ölümünün üçüncü yılı - Programın yapıldığı okuldan detay - Öğrenci ve davetlilerden detay - Kuran'ı Kerim okunması - Şehit kaymakamın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi - Öğrencilerin göz yaşı dökmesi - Öğrencilerin şiir okuması - Safitürk'ün anısına düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan öğrenci Emine Arslan ve Şiiri okuyan Rojbin Alas ile röportaj - Öğretmenlerin türkü söylemesi Şehit Kaymakam Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı - Terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için Derik'te anma programı düzenlendiMARDİN (AA) - Mardin 'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ölümünün üçüncü yılında görev yaptığı ilçede gözyaşlarıyla anıldı.İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Kaymakam Safitürk için anma programı düzenlendi.
Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi ve Derik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an - ı Kerim okundu.Şehit Kaymakam Safitürk'ün hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği son röportajın yer aldığı sinevizyon görüntüsü izlenirken duygusal anlar yaşandı.Lise öğrencilerinin Şehit Kaymakam Safitürk için yazdığı şiirlerin okunurken bazı öğrenciler ve davetliler gözyaşlarını tutamadı.Safitürk'ün anısına düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan öğrenci Emine Arslan, Safitürk'ü çok sevdiği için ona bir şiir yazdığını belirtti.
Sevgisinin hiçbir zaman eksilmeyeceğini kaydeden Arslan "Ona olan sevgimi şiirle dile getirdim. Çünkü gerçekten çok kıymetli bir insan. Onu kaybettiğimiz için üzgünüz.'' dedi.
Şiiri okuyan Rojbin Alas ise bir ömür boyu kalplerinde Safitürk'ün sevgisini taşıyacaklarına işaret ederek, "Hep sol tarafımızda yaşayacak. Onu tanımadım. Bu, benim için bir eksiklik. Keşke zamanı geriye alıp onunla tanışabilseydim." diye konuştu.
Anma programına Derik Kaymakam Vekili Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Dinç, Cumhuriyet Başsavcısı Samet Cebiroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Çakmak, İlçe Jandarma Yüzbaşı İlhan Değirmenci ile çok sayıda davetli katıldı.

Terör Saldırısı Şiir Yarışması Saygı Duruşu Öğrenciler Saldırı 

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