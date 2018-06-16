Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin naaşı Erzurum'da
- Şırnak'taki terör operasyonu - Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin naaşının askeri uçakla getirilmesi - Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin naaşının askerler tarafından uçaktan alınması - Şehit yüzbaşının öz geçmişinin okunması - Cenaze namazının kılınması - Yüzbaşı Çelebi'nin yakınlarının detay görüntüleriŞırnak'taki terör operasyonu - Besler Dereler bölgesindeki operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Erzurum lu Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu - Şehidin Erzurum 'a getirilen cenazesi yarın baba ocağı Erzurum 'daki Narmanlı Camisi'nde toprağa verilecekŞEHİT CENAZESİNİN ERZURUM'A GETİRİLMESİ EKLENDİERZURUM (AA) - Şırnak'taki terör operasyonunda yaralanan Erzurum lu Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 8 Haziran'da başlatılan operasyon sırasında 11 Haziran'da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33), Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahale sonrası Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Bir süredir Ankara'daki bu hastanede tedavi gören yüzbaşı Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Erzurum 'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Çelebi'nin naaşı, Ankara'dan içinde babası Kemal ve akrabalarının da bulunduğu askeri uçak ile baba ocağı Erzurum 'a getirildi. Şehit Çelebi için naaşının getirildiği Erzurum Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri uçaktan askeri tören mangasınca alınıp bir süre omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.Törende, Çelebi'nin özgeçmişinin okunmasının ardından Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan şehit için dua okudu.Askeri araca konulan şehit Çelebi'nin naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Törene, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, şehidin annesi Hamiyet, kardeşleri Muhammet, Mustafa, Harun Çelebi, yakınları ve askeri erkan da katıldı. Bekar olan şehit Çelebi'nin cenazesi, yarın öğle vakti kentteki Narmanlı Camisi'nde düzenlenecek tören sonrası Kars Kapı Şehitliği'ne defnedilecek.