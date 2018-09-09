Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin isteği yerine geldi

-Dua okunması

--Arşiv Görüntü-

-Cenaze töreninden görüntüler

-Şehidin fotoğrafları



( ANKARA ) ANKARA



- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin son isteği yerine getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Çavuş Serkan Dökmeci, şehit olmadan önce oğlu Aytuğ Dökmeci için sünnet töreni yapmak istiyordu. Şehit Dökmeci'nin son isteği bugün yerine getirildi ve oğlu Aytuğ sünnet oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi'nin de destek verdiği sünnet töreninde Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci için mevlit okutuldu, dualar edildi. Törene; şehit Dökmeci'nin birlikte görev yaptığı arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin oğlu Aytuğ'a, Ankara Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Ayhan Bülbül tarafından oyuncak araba hediye edildi.

