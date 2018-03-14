Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, son yolculuğuna uğurlandı - KONYA
- Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon - Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesi - Konya 'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen cenaze töreni - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun şehit ailesine taziyede bulunması - Cenaze namazının kılınması - Cenaze namazının kılındığı Nasreddin Hoca Meydanı'nın drone kamera ile çekilen görüntüleriŞehitlerimizi uğurluyoruz - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesi, memleketi Konya 'da toprağa verildi - Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da katıldıKONYA (AA) - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık'ın cenazesi, memleketi Konya 'da son yolculuğuna uğurlandı. Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Akşehir ilçesi Yeni Mahalle'deki babaevine getirilerek "helallik" istendi.Burada şehidin dayısı Erol Gültekin cenaze aracının kapısına kapanarak, "Şehidim bizi bırakma. Ümmet'im, canım yeğenim. Seni böyle mi karşılayacaktık. Böyle mi gelecektin." diye ağladı.Şehit Ufacık'ın naaşı daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi. Burada sağlık görevlisinin yardımıyla ayakta durabilen anne Gülay Ufacık, oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin fotoğrafını öpüp bağrına basan anne Ufacık'ı yakınları teselli etmeye çalıştı. - "Kokusu bende kalsın" diye eşarbını sürdüGülay Ufacık, cebinden çıkardığı eşarbı oğlunun tabutuna sürerek, "kokusu bende kalsın" diye ağlaması çevredekileri gözyaşlarına boğdu.Yakınlarının yardımıyla ayakta duran baba Bahattin Ufacık da oğlunun tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.Baba Ufacık'ı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu teselli etmeye çalıştı.Şehidin cenazesi, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ın kıldırdığı namazın ardından Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.