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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı - ŞIRNAK

Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı - ŞIRNAK

- Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi - Şehidin cenaze namazının kılınması - Şehit için helallik alınması - Şehidin defnedilmesi - Terör aleyhine slogan atılması - Şehidin babasına Türk Bayrağı verilmesiŞIRNAK - Şırnak 'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Hastane Cenaze Cenaze Namazı Teröristler 

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