Şehit güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı - ŞIRNAK
- Şehidin naaşının tören alanına getirilmesi - Şehidin cenaze namazının kılınması - Şehit için helallik alınması - Şehidin defnedilmesi - Terör aleyhine slogan atılması - Şehidin babasına Türk Bayrağı verilmesiŞIRNAK - Şırnak 'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın cenazesi toprağa verildi.
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