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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit güvenlik korucuları son yolculuğuna uğurlandı - SİİRT

Şehit güvenlik korucuları son yolculuğuna uğurlandı - SİİRT

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter ile gelişi - Bakan Soylu'nun şehit yakınlarına taziyede bulunması - Bakan Soylu'nun şehit yakınlarını teselli etmesi - Şehitler için Kuran - ı Kerin okunması - Şehitlerin naaşının tören alanına getirilmesi - Vatandaşların teröre tepki sloganları atması - Şehitlerin cenaze namazlarının kılınması - Şehitler için dua edilmesi - Bakan Soylu'nun şehidin tabutunu omuzlamasıŞehit güvenlik korucuları son yolculuğuna uğurlandı - Siirt'te yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 6 güvenlik korucusunun cenazesi Ekmekçiler köyünde toprağa verildi - Cenaze törenine İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin de katıldıSİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusunun cenazesi Ekmekçiler köyünde toprağa verildi.
Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe'nin naaşları Siirt Devlet Hastanesi önünde düzenlenen törenin ardından ambulanslarla Ekmekçiler köyüne getirildi.
Ekmekçiler İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erol Ürküt, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Yüztaş, Eren, Oktay, Ertan, Başkurt ve Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.Saygı duruşu ve okunan duaların ardından İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından cenaze namazı kıldırıldı. - "Şehitler ölmez, başımız dik"Bakan Soylu'nun teselli etmeye çalıştığı bir şehit yakını kadın Kürtçe, "Şehitler ölmez, başımız dik." dedi.
Daha sonra bir süre omuzlarda taşınan cenazeler ambulansa konuldu.İçişleri Bakanı Soylu ve Vali Atik de cenazeye omuz verdi.Şehitlerin cenazeleri ambulansla getirildikleri köy mezarlığında toprağa verildi.
Törene katılan vatandaşlar sık sık, "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "kahrolsun PKK" sloganları attı.Siirt'in Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 4 asker yaralanmıştı.Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

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