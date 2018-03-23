Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit Gökhan Güllü'nün naaşı memleketine getirildi

Şehit Gökhan Güllü'nün naaşı memleketine getirildi

Gökhan Güllü'nün Tokat'a havayoluyla getirilmesi

Cenaze Arabası Baba Ocağı Askeri Uçak Teröristler Şehit Ailesi 

-Tören mangası üzerinde taşınması
-Havalimanında şehidi karşılayan şehit ailesi ve protokolden görüntüler
-Şehidin cenaze arabasına koyulması ve Turhal'a hareket
-şehidin fotoğrafı

( TOKAT ) TOKAT

- Suriye'nin Afrin kentinde teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün naaşı hava yolu ile memleketi Tokat'a ulaştı.. Hatay'dan Tokat Hava Limanına askeri uçakla getirilen Şehit Gökhan Güllü'nün naaşını Tokat Valisi Ömer Toraman ve il protokolü ile birlikte şehitin yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Tören mangasının omuzlarında uçaktan alınan Şehit Güllü buradan baba ocağı olan Turhal ilçesine götürüldü. Şehitin annesi Naciye Güllü, babası Şahin Güllü ve abisi Hüseyin Güllü'nün de karşıladığı Şehit Gökhan Güllü, bugün öğle namazına müteakip ilçe merkezinde yapılan törenin ardından Asri Mezarlığına defnedilecek.
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı