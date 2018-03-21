Şehit evinin karşısında duygulandıran peyzaj çalışması

-şehit babası ve vatandaşlarla röp

-şehit evinden detay

-bayraktan detay

-mektuptan detay



( AYDIN - ÖZEL) AYDIN



- Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Nazilli Zafer Mahallesi, Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı üzerinde “Dalgalanan Türk Bayrağı” peyzaj çalışması gerçekleştirdi. 2002 yılında görev yaptığı Kıbrıs’ta şehit olan Bülent Taşkıran’ın adını taşıyan, aynı bulvarda evi bulunan ve evinin tam karşısında yapılan çalışma şehit ailesini gururlandırdı. Aydın’ın Nazilli ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan peyzaj çalışması mahallede ve bulvarı kullanan vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. Şehit ailesinin evinin tam karşısındaki orta refüje kırmızı beyaz taşlarla işlenen “Dalgalanan Türk Bayrağı” motifi aynı zamanda fotoğraf çekmeye meraklıların da ilgi odağı oldu. Şehit ailesini duygulandıran peyzaj uygulaması, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Şehit Bülent Taşkıran’ın babası 67 yaşındaki Adem Taşkıran, “Oğlum 2002 yılında Astsubaylık görevini yaparken şehit oldu. Bizler 15 yıldır Zafer Mahallesi’nde bu adreste ikamet etmekteyiz. Burası daha önceden Zafer Mahallesi 16 Sokak olarak biliniyordu. 2010 yılında Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın desteği ile meclis kararıyla Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı olarak ismi değiştirildi. Ben her gün kalktığımda evimizin balkonundan ya da penceresinden oğlumun adını taşıyan bulvarı izlerim. Geçtiğimiz günlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bulvar üzerinde çalışma başlatmıştı. Ekiplerin özenle çalıştığını gördüm ve yapılan işin sonunda ortaya çıkan manzara beni çok duygulandırdı. Büyükşehir Belediyesinin bizleri düşünerek bulvar üzerinde yaptığı Türk Bayrağı çalışması tamamlandığında çok gururlandım. Bu anlamlı jestinden dolayı Büyükşehir Beleidye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Dalgalanan Türk Bayrağı isimli peyzaj çalışmasının tamamlanmasının ardından oturduğu evin penceresinden Bülent Taşkıran Bulvarı’nı seyreden Şehit Annesi Emine Taşkıran ise görüntü karşısında gözyaşlarını tutamadı. Anne Taşkıran, “Bize böyle güzel bir manzara oluşturduğu için Özlem Hanıma teşekkür ederiz. Bu kadar büyük bir bulvarda özellikle evimizin karşısında böyle bir çalışma yapılması bizleri gururlandırdı. Bizi düşünerek böyle bir çalışma yaptıklarından dolayı çok mutlu olduk, Allah razı olsun” dedi.

(AS-İK)

