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( ERZİNCAN ) Şehit er Resul Bayracı için mevlid-i şerif okutuldu ERZİNCAN



- 14 Haziran 2018 tarihinde Hakkari ili kırsalındaki bir üs bölgesine Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca, güvenlik kuvvetlerine karşı yapılan bir hain saldırı sonucu ağır yaralanan ve Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli Er Resul Bayracı için memleketi Erzincan’ın Tercan ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Tercan İlçesi Öğretmen Evi’nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid-i Şerif programında şehit Resul Bayracı ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, tekbirler ve salavatlar eşliğinde okunan dualar tüm şehitlerin ruhuna ithaf edildi. Programda şehit yakınları ile görüşen Vali Arslantaş burada yaptığı konuşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, şehitlerin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak, onların acılarını, üzüntülerini ve sorunlarını paylaşmanın bizlerin üzerine düşen milli bir görev, görevin ötesinde de bir vefa borcu olduğunu ifade etti.



