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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit er Gökhan Güllü son yolculuğuna uğurlandı - TOKAT

Şehit er Gökhan Güllü son yolculuğuna uğurlandı - TOKAT



: - Babaevinden genel görüntüler - Detaylar - Şehidin cenazesinin babevine getirilmesi - Helallik alınması - Detaylar - Cenazenin tören alanına getirilmesi - Şehidin annesi, babası ve abisinin tabutu pmeleri - Detaylar - Bakan Özhaseki'nin gelmesi - Bakanın baba ve anneye taziyede bulunması - Cenaze namazının kılınması - Tabutun cenaze aracına konulması - DetaylarŞehitlerimizi uğurluyoruz - Arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü, memleketi Tokat 'ta son yolculuğuna uğurlandı - Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldıTOKAT (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 26 yaşındaki piyade sözleşmeli er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat 'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Güllü'nün Türk bayrağına sarılı naaşı, Turhal Devlet Hastanesi morgundan helallik alınmak üzere babaevine getirildi.
Babası Şahin, annesi Naciye, kardeşi Hüseyin ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana konuldu.Kılınan cenaze namazının ardından şehit Güllü'nün cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.Şehit Güllü'nün 3 gün önce Tokat 'ın Turhal ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret ettiği, daha sonra Afrin'e gittiği öğrenildi.Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sözleşmeli Er Cenaze Namazı Cenaze Aracı Gözyaşı Sözleşmeli 

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