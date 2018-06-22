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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit er Bayraci'nin cenazesi memleketine getirildi - ERZİNCAN

Şehit er Bayraci'nin cenazesi memleketine getirildi - ERZİNCAN

- Helikopterin inişi - Şehit cenazesinin helikopterden alınması - Naaşın cenaze aracına konulmasıERZİNCAN (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Resul Bayraci'nin (23) naaşı, baba ocağı Erzincan 'a getirildi.
Çukurca'da 14 Haziran'da teröristler tarafından 2. Hudut Tugay Komutanlığına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan şehit Bayraci'nin cenazesi askeri helikopterle Erzincan 'ın Tercan ilçesine sevk edildi.İlçedeki sentetik futbol sahasına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından alınarak Tercan Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Şehidin naaşı daha sonra Tercan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Futbol sahasında düzenlenen törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Resul Bayraci'nin naaşı, ilçe meydanında cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Roketli Saldırı Futbol Sahası Askeri Helikopter Sözleşmeli Er Cenaze Namazı 

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