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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Ankara'da yaşatılacak

Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Ankara'da yaşatılacak

- Emniyet binasının dışından detay - Bina içinden ve polislerden detay - Bina dışından ve araçlardan detayANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğünün Söğütözü'nde bulunan yerleşkesine, görevi başında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi verildi.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında binası tahrip edilen ve Terörle Mücadele, Özel Harekat müdürlükleri gibi önemli birimlerin taşındığı Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde bulunan yerleşke, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Verdi'nin ismini taşıyacak.Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, makam odasında, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S'nin silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Makam Odası Polis Memuru Silahlı Saldırı Darbe Girişimi Saldırı 

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