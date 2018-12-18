Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mevlid-i Şerif okutuldu - İSTANBUL

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mevlid-i Şerif okutuldu - İSTANBUL

- Üsküdar Mihrimah Sultan Camisinde düzenlenen programdan detaylarŞehit emniyet müdürü için mevlit - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okuttuİSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ndeki mevlit programına, polis müdürleri, polis memurları, bekçiler ve vatandaşlar katıldı.
Okunan Kur'an - ı Kerim ve mevlidin ardından, programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde şehit olmuş, olayda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.Yiğit Can Köksal ile girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilen olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Emniyet Müdürü Çatışma Silahlı Saldırı Trafik Polisi Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı