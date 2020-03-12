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( İSTANBUL )- Turnuvanın şampiyonu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Futbol Takımı oldu İSTANBUL



- Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın anısına düzenlenen 5. futbol turnuvasını kazanan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kutlama yemeği düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 6. katta bulunan makam odasında DHKP-C'li teröristler tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilmişti. Şehit Savcı Selim Kiraz anısına ‘Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz 5. Futbol Turnuvası’ düzenlendi.

Dün oynanan maçta, İstanbul İstinaf Mahkemesi futbol takımı, Bakırköy Adalet Sarayının futbol takımıyla karşı karşıya geldi. Maçı, İstinaf Mahkemesi futbol takımı, 3-0 galibiyetle maçı birinci olarak tamamlandı. Takımın futbolcularının başarısını kutlamak amacıyla İstanbul Bölge Adliyesi Başsavcısı Metin Sarıhan, Adliye Başkanı Murat Boylu, İdari İşlerden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Sıddık Çinko’nun katılımıyla bir yemek programı düzenlendi.

Programa katılan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, “Bizlere gurur veren siz teknik ekibe, futbolcu arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hain saldırıda şehit düşen Mehmet Selim Kiraz benim yakın arkadaşımdı, çok değerli bir insandı. Allah ona gani gani rahmet eylesin diyorum. Bu vesileyle gerek İdlib’te gerekse memleket için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum” dedi.

(HA-CGK-



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