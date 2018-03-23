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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Şehit çocuklarından jandarmaya çıkarma

Şehit çocuklarından jandarmaya çıkarma

Çocukların İl Jandarma Komutanlığını Ziyareti

Şehit Jandarma Doğum Günü Çekim Bakanlık 

-çocukların şiir okuması
-plaket takdimi
-pasta üfleme
-toplu fotoğraf çekimi
-detaylar

( BURSA -HD) BURSA

- Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor' projesi dolayısıyla Bursa'ya gelen 40 şehit çocuğu, İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Azerbaycan'dan gelen 40 kişilik şehit çocuğu, Bursa İl Jandarma Komutalığı'nı ziyaret etti. 'Zeytin Dalı Harekatı' dolayısıyla Afrin'de bulunan Bursa JÖH Tabur Komutanlığı'na yapılan ziyarette duygulu anlar yaşandı. Şehit çocukları şeref salonunda şiirler okudu. Aynı gün doğum günü olan şehit çocuğuna sürpriz doğum günü kutlaması yapılıp pasta kesildi. Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor' projesiyle Bursa'ya gelen 40 şehit çocuğuna JÖH ve astsubayların yakın ilgisi gözlerden kaçmadı. Program sonunda çocuklarla birlikte askerler yemek yedi.
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