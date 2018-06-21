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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun çelengine tepki

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun çelengine tepki

çelengin parçalanması

Şehit Yakınları Cenaze Namazı Teröristler Sözleşmeli Saldırı 

-detaylar
-cenazeden detaylar
-şehidin fotoğrafı

( MALATYA )- Hakkari şehidi Onbaşı Aliseydi Özdemir son yolculuğuna uğurlanıyor MALATYA

- Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi. Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli onbaşı Aliseydi Özdemir(25) için memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenleniyor. Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi. Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, “Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirnede’ki Selahattin Demirtaş’a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP’nin eli var. Çiçek göndermişler birde, alın başınıza çalın” diyerek tepki gösterdi.
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