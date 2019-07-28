Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Malazgirt’te anıldı

-Malazgirt kaymakamı Emre Yalçın'ın konuşması

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( MUŞ ) MUŞ



- Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

Malazgirt Kaymakamlığı, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şahadetinin 4. yılı nedeniyle mevlit ve anma töreni düzenledi.

1071 Alparslan Merkez Camii'nde düzenlenen anma programına Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gürsel Cebeci, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlit okunması, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve diğer tüm şehitler için duanın yapılması ile başlayan program, daha sonra Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği yerde devam etti. Protokol ile birlikte hain saldırının yapıldığı yere karanfil bırakan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, “Bugün burada görevi sırasında PKK terör örgütü tarafından haince ve kalleşçe bir saldırı sonucu şehit olan ve bizlerde derin izler bırakan Binbaşı Arslan Kulaksız komutanımızın şahadetinin 4. senesinde onu dualarla anmak için toplandık. Vatanın canı, her bir şehidimizin kanındadır ve o gün burada akan kan bizim huzurumuzun, namusumuzun, ezanımızın ve özgürlüğümüzün yegâne varlığının komutanımızın değerli şahsında bir kez daha ortaya çıkışının günüdür. Milletimiz ve değerli Malazgirtliler, komutanlarını ve onun değerli ailesini unutmamış ve unutmayacaktır. Zaman akıp gider ama ülkemizin ve milletimizin aziz varlığı, şehitlerimizin ve gazilerimizin tanımsız fedakarlıklarıyla ilelebet var olacaktır. Bu varlığa söz söylemek isteyenler ise kutsal vatan topraklarında sadece ve sadece onursuzca çürümeye mahkum olacaklardır. O gün yapılan hain saldırının failleri, güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla etkisiz hale getirilerek şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kanını yerde bırakmadık. Bir kez daha komutanımızın şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yâd ediyor, onların değerli yakınlarına gösterdikleri metanet ve sabır için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



