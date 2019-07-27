-Alaattin Özdemir röportaj

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( KIRIKKALE - ÖZEL) Şehit babasının tek isteği: "Oğlumun anıları köyümde yaşasın" KIRIKKALE



- Şehit Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir'in babası Alaattin Özdemir, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbey Obası köyünde eski okulun kültür merkezi haline getirilip, şehit oğlunun anılarını yaşatmak istiyor. 10 Mayıs 2019 tarihinde Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yapan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Hakan Özdemir'in babası Alaattin Özdemir, kullanılmayan eski köy okulunun restore edilip, kültür merkezi haline getirilmesini istiyor. Köyüne yapılmasını istediği kültür merkezinde şehit oğlunun resimlerini, kitaplarını ve anılarını yaşatmak en büyük dileği olduğunu ifade eden Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da destek istedi. "Oğlumun anılarını köyümde yaşatılmasını istiyorum" Şehit oğlu için okulun restore edilmesini isteyen baba Özdemir, "Devlet yetkililerimizden, Cumhurbaşkanımızdan buranın şehit Hakan Özdemir adına restore edilip, kültür merkezine dönüştürülmesine ve onun anılarını yaşatılmasını, resimlerini, kitaplarının yaşatılmasını istiyorum. Buranın tamir ve bakımının yapılmasını istiyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımız inşallah köyümüze gelir" Kültür merkezi gibi bir yerin köyde olmasını istediğini kaydeden Özdemir, "Oğlum burada çocukken gelirdi, oynardı. Bahçede buralarda saklambaç oynarlardı. Çocuklarım 7 yaşına kadar ağabeysi Bekir ile birlikte burada oynarlardı. Köyümüzde büyüdüler ondan sonra Kırıkkale'ye taşındık. Emekli olduktan sonra da köye geldik. Şimdi çiftçilik yapıp hayvancılık ile uğraşıyorum. Cumhurbaşkanımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. Kırıkkale'ye geldiğinde Cumhurbaşkanımızın bizleri ziyaret edip çayımızı içerse çok memnun olurum, onur duyarım" şeklinde konuştu.

"Oğlumu şehit verdim ben de gider seve seve şehit olurum" Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatanımız milletimiz sağ olsun. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin. Bu vatanı kimseye böldürmeyiz. Oğlumu şehit verdim, ben de gider seve seve şehit olurum. Ben de isterim oğlumun canı, kanı veda olsun bu vatana, bu millete. Kimse bu vatanı bölemeyecek, bölemez de."

