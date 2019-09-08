Şehit babalar teröre karşı dimdik durdu “ Vatan sağolsun”

-Şehidin naaşının kalafata konması

-İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua okuması

-Şehit babalarının yan yana detayı

-Şehidin Öz geçmişinin okunması

-Şehidin Ailesinden detay

-şehidin babasının Mardin valisi Mustafa Yaman'dan Türk Bayrağını Alması

-Şehidin Babasının vatan saolsun sözleri



( MARDİN )- Şehit güvenlik korucusu Evren Başçı gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı MARDİN



- Mardin’de Şafak 127 Şehit Özel Harekât Müdürü Tufan Kansuvar operasyonunda bugün sabah saatlerinde teröristler ile girdiği çatışmada şehit olan Evren Başçı(34) tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Abidin Başçı ve kardeşleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Evren Başçı Ömerli’de 3 gün önce teröristler tarafından patlayıcının infilak edilmesi sonrası şehit olan Jandarma Onbaşı Mehmet Acar’ın babası Alaaddin Acarla birlikte Şehit korucu Evren Başçı’yı son yolculuğuna uğurladı. Mardin'in Ömerli ilçesinde Şafak 127 Şehit Özel Harekât Müdürü Tufan Kansuvar operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Güvenlik Kurucusu Evren Başçı‘nın cenazesi tekbirlerle uğurlandı. Törene 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman, AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ve yüzlerce kişi katıldı.

Törende "Kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı. Artuklu İlçesine bağlı Sefa köyünde düzenlenen cenaze töreninde ilk olarak köy meydanına getirilen şehit Evren Başçı’nın (35) Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in duasının ardından helallik istedi. Törene katılan şehidin babası Abidin Başçı ve şehidin kardeşlerini önceki gün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar’ın babası Alaadin Acar teselli etmeye çalıştı. Şehidin annesi Şirin Başçı ve eşi Suphiye Başçı Kürtçe ağıtlarla şehidini uğurladı. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu dua ardından şehit Başçı'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehidin babası Başçı'ya Türk bayrağı verdi. Şehit Babası Abidin Başçı Vatan saolsun. Bayrak için can vermeye hazırız” dedi.

Şehit Mehmet Acar’ın babası 3 gün önce toprağa verdiği evladının acısı ile bugün şehit olan Evren Başçı'nın babası ile tören boyunca yan yana dimdik durdu.

